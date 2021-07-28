Доктор перечислил симптомы «ковидного хвоста»

В современной медицине появилось понятие «ковидный хвост», под которым врачи понимают синдром, который не проходит у человека даже после выздоровления от коронавируса.

Как рассказал терапевт Аркадий Верткин, речь идет о развитии психологических или неврологических проблем, а также расстройств сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Как подчеркнул специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты», в группе риска прежде всего люди с ожирением, диабетом, болезнями кровообращения, бронохолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Если рассматривать постковидный синдром более узко, то он может проявляться у переболевших одышкой со стороны дыхательной системы, надсадным сухим кашлем, чувством тяжести за грудиной, невозможностью глубоко вздохнуть и апноэ, отметил врач. Также болью в груди и стеснением отзываются сердце и сосуды. Развивается также ощущение усталости и периодическое повышение температуры тела.

По мнению Верткина, чтобы избежать дальнейших проблем со здоровьем у людей, которые перенесли COVID-19, нужно начинать реабилитацию на этапе госпитализации, в частности обращая внимание на развивающиеся признаки.

«Наиболее важным периодом для полноценного восстановления организма считаются первые восемь недель после острого периода новой коронавирусной инфекции», - указал врач.

Чтобы избежать «ковидного хвоста», следует придерживаться принципов здорового питания, подобрать оптимальную физнагрузку, проводить дыхательную гимнастику, принимать витамины. Также нужно уделить внимание полноценному сну, отказаться от вредных привычек и проводить профилактику проблем с нервной системой, в частности, решать головоломки и задачи.