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Доктор перечислил симптомы «ковидного хвоста»

Светлана Иванова
16:41 28.07.2021
Чтобы избежать проблем со здоровьем у людей, которые перенесли COVID-19, нужно начинать реабилитацию еще на этапе госпитализации, считает терапевт.
Доктор перечислил симптомы «ковидного хвоста»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В современной медицине появилось понятие «ковидный хвост», под которым врачи понимают синдром, который не проходит у человека даже после выздоровления от коронавируса.

Как рассказал терапевт Аркадий Верткин, речь идет о развитии психологических или неврологических проблем, а также расстройств сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Как подчеркнул специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты», в группе риска прежде всего люди с ожирением, диабетом, болезнями кровообращения, бронохолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Если рассматривать постковидный синдром более узко, то он может проявляться у переболевших одышкой со стороны дыхательной системы, надсадным сухим кашлем, чувством тяжести за грудиной, невозможностью глубоко вздохнуть и апноэ, отметил врач. Также болью в груди и стеснением отзываются сердце и сосуды. Развивается также ощущение усталости и периодическое повышение температуры тела.

По мнению Верткина, чтобы избежать дальнейших проблем со здоровьем у людей, которые перенесли COVID-19, нужно начинать реабилитацию на этапе госпитализации, в частности обращая внимание на развивающиеся признаки.

«Наиболее важным периодом для полноценного восстановления организма считаются первые восемь недель после острого периода новой коронавирусной инфекции», - указал врач.

Чтобы избежать «ковидного хвоста», следует придерживаться принципов здорового питания, подобрать оптимальную физнагрузку, проводить дыхательную гимнастику, принимать витамины. Также нужно уделить внимание полноценному сну, отказаться от вредных привычек и проводить профилактику проблем с нервной системой, в частности, решать головоломки и задачи.

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