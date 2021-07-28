Путин поручил досрочно начать «школьные» выплаты с 2 августа

Президент России Путин поручил досрочно, с 2 августа, начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей.

В ходе совещания в среду по подготовке к новому учебному году российский лидер поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что технически все готово к тому, чтобы осуществить выплаты уже 2 августа. По его словам, речь идет о 17 миллионах детей.

«Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», - отметил Путин.

Претендовать на выплаты могут все семьи с детьми от 6 до 18 лет. Но есть и ограничения: 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 - не раньше даты выхода указа. Также семья получит средства и в том случае, если шестилетний ребенок еще не ходит в школу, а 17-летний уже закончил обучение, поступил в колледж или университет. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на портале «Госуслуги» появилась форма отправки заявления на оформление «школьной» выплаты для всех россиян от Чукотки до Калининграда.