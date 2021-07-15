В России начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября

В России с 15 июля начался прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет. Подать заявку можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

Выплаты предусмотрены на каждого ребенка школьного возраста. Первые средства начнут перечислять уже 16 августа. Принимать заявления перестанут 1 ноября 2021 года.

Претендовать на деньги могут все семьи с детьми от 6 до 18 лет. Но есть и ограничения: 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 - не раньше даты выхода указа. Также семья получит средства и в том случае, если шестилетний ребенок еще не ходит в школу, а 17-летний уже закончил обучение, поступил в колледж или университет. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей.