На Госуслугах открыли форму для заявления на «школьные» выплаты

На портале Госуслуги появилась форма отправки заявления на оформление «школьной» выплаты для всех россиян от Чукотки до Калининграда. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Родители, ранее не пользовавшиеся порталом для оформления подобных выплат, могут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд. Тем, кто уже подал заявления в ответ на уведомления, ничего дополнительно делать не нужно.

«Принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда», - приводятся в сообщении слова главы ведомства Максута Шадаева.

По итогам рассылки, проведенной 11 июля, выплаты уже оформили 7 миллионов родителей на 9,8 миллиона детей.

Ранее в Минтруде назвали срок начала выплат на детей школьного возраста. Обратиться с заявлением на выплату можно с 15 июля по 1 ноября через портал Госуслуг или лично в территориальное отделение ПФР.