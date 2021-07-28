«Надо быть выше драки»: Тарпищев оценил ответ Медведева на провокацию на ОИ

Спорт не должен превращаться в какие-то взаимоотношения, не связанные со спортивными действиями, арена для политических баталий должна быть не на спортивной площадке. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе со «Звездой», комментируя инцидент, который произошел на Олимпиаде в Токио с российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом.

По мнению Тарпищева, Медведев отреагировал правильно, когда не стал вступать в перепалку с представителем СМИ.

«Правильно, а как еще реагировать? Я считаю, что вообще в перепалку нет смысла, это же провокация, какой смысл вступать в перепалку и давать повод для раздувания какого-то конфликта. Надо быть выше драки», - отметил президент Федерации тенниса России.

Он также выразил мнение, что на спортивной арене необходимо говорить исключительно о спорте.

«Мы приехали играть, а не разбираться в политических катаклизмах», - добавил Тарпищев.

В микст-зоне после матча, на котором Медведев обыграл в 1/8 финала итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, чилийский журналист отметил, что россиян на Олимпиаде считают «читерами».

Теннисист отказался отвечать на вопрос и обратился к представителям Международной федерации тенниса с требованием отстранить журналиста.