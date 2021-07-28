В Международной федерации тенниса ответили на просьбу Медведева отстранить журналиста

Международная федерация тенниса (ITF) не может отстранить журналиста от работы на Олимпийских играх в Токио по просьбе российского спортсмена Даниила Медведева. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

«Журналист задал вопрос, который не понравился Медведеву. Журналисты имеют право спрашивать что угодно. И мы не вправе лишать никого аккредитации, так как здесь действует олимпийская аккредитация. Возможно, следует это спросить у МОК», - сказали в федерации.

Ранее спортсмен обратился к представителям Международной федерации тенниса с требованием выгнать журналиста, задавшего спортсмену провокационный вопрос. Инцидент произошел на Олимпиаде в Токио после того, как россиянин обыграл в 1/8 финала итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.

В микст-зоне после матча чилийский журналист заявил, что российские спортсмены на Играх носят мошенническое клеймо, и поинтересовался у Медведева его отношением к этому положению.