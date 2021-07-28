Медведев резко ответил на провокацию иностранного журналиста на ОИ

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к представителям Международной федерации тенниса с требованием выгнать журналиста, задавшего спортсмену провокационный вопрос. Инцидент произошел на Олимпиаде в Токио после того, как россиянин обыграл в 1/8 финала итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.

В микст-зоне после матча чилийский журналист указал, что российские спортсмены на Играх носят клеймо читеров и поинтересовался у Медведева его отношением к этому положению.

Теннисист отказался отвечать на вопрос представителя прессы.

«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», - цитирует РИА Новости Медведева.

Стоит отметить, что в ходе матча у россиянина возникни проблемы со здоровьем. Но помощь теннисисту на корт выходил врач, затем игра была продолжена.

Из-за допинг-скандалов российские спортсмены на Олимпиаде выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР.