Минздрав подготовил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что на данный момент практически готова новая версия методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Представитель Минздрава уточнил, что речь идет о 12-й редакции. Каких-либо других подробностей относительно новых положений документа не приводится.

Сейчас действует предыдущая, 11-я редакция, опубликованная в мае 2021 года, передает РИА Новости.

По словам заместителя главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России профессора Владимира Чуланова, речь идет о методических рекомендациях, разработанных для информационной поддержки людей, которые работают с инфицированными коронавирусом.

При разработке рекомендаций учитываются данные новейшей научной информации, результатов клинических исследований, опыта других стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения.