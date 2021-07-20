Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ВОЗ заявили о повышенном риске течения COVID-19 у беременных

Алена Миронова
07:34 20.07.2021
При этом эксперты ВОЗ указали на то, что прививка не является причиной отказа от грудного вскармливания младенцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ute Grabowsky, photothek.net, Globallookpress
Читайте нас на:

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о повышенном риске течения COVID-19 у беременных и рекомендовали вакцинироваться.

При этом, как отмечают эксперты, прививка не является причиной отказа от грудного вскармливания младенцев.

Ранее в Минздраве РФ представили рекомендации по вакцинации беременных. Как указано в материалах ведомства, применение вакцины является целесообразным, когда польза для матери превышает возможный риск для плода. Таким образом, вакцину имеет смысл применять с 22 недели.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.