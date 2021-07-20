В ВОЗ заявили о повышенном риске течения COVID-19 у беременных
При этом эксперты ВОЗ указали на то, что прививка не является причиной отказа от грудного вскармливания младенцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ute Grabowsky, photothek.net, Globallookpress
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о повышенном риске течения COVID-19 у беременных и рекомендовали вакцинироваться.
При этом, как отмечают эксперты, прививка не является причиной отказа от грудного вскармливания младенцев.
Ранее в Минздраве РФ представили рекомендации по вакцинации беременных. Как указано в материалах ведомства, применение вакцины является целесообразным, когда польза для матери превышает возможный риск для плода. Таким образом, вакцину имеет смысл применять с 22 недели.