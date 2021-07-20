В стране и мире В ВОЗ заявили о повышенном риске течения COVID-19 у беременных Алена Миронова При этом эксперты ВОЗ указали на то, что прививка не является причиной отказа от грудного вскармливания младенцев. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ute Grabowsky, photothek.net, Globallookpress Читайте нас на: Во Всемирной организации здравоохранения заявили о повышенном риске течения COVID-19 у беременных и рекомендовали вакцинироваться. При этом, как отмечают эксперты, прививка не является причиной отказа от грудного вскармливания младенцев. Ранее в Минздраве РФ представили рекомендации по вакцинации беременных. Как указано в материалах ведомства, применение вакцины является целесообразным, когда польза для матери превышает возможный риск для плода. Таким образом, вакцину имеет смысл применять с 22 недели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика