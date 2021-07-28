СМИ сообщили об ухудшении состояния Кравчука после операции на сердце

Первому президенту Украины Леониду Кравчуку, который месяц назад перенес операцию на сердце, стало хуже. Подробностями о состоянии политика медики не делятся по просьбе родственников.

«Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, на данный момент не может самостоятельно дышать», - сообщил украинский канал «1+1» со ссылкой на источники.

Кравчук был прооперирован 29 июня. Сразу после этого, по данным СМИ, он попал в реанимацию.

В настоящее время бывший президент Украины является председателем контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Политику 87 лет.