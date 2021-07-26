В стране и мире Первый президент Украины Кравчук попал в реанимацию после операции на сердце Ян Брацкий Помощница первого президента Украины сообщила, что операция была плановая, но проводилась в скором порядке. © Фото: 1leonidkravchuk, Facebook Читайте нас на: Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука, который перенес сложную операцию на сердце, остается тяжелым. Об этом «Звезде» рассказала его пресс-секретарь Оксана Сибирцева. «Состояние без изменений, наблюдается очень медленная динамика. Врачи ничего не говорят. Леонид Макарович перенес сложную операцию на сердце и находится в реанимации. Никого туда не пускают. Операция была плановая, но в скором порядке», - рассказала Сибирцева. По данным местных СМИ, Кравчук находится в палате интенсивной терапии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За состоянием политика пристально наблюдают врачи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика