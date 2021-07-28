Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Медведю есть нечего»: в парке под Красноярском назвали главную версию нападения зверя на людей

Иван Линдеманн
12:07 28.07.2021
Люди находились на расстоянии около 30 километров от ближайшего маршрута. Троим туристам удалось убежать, что стало с четвертым - неизвестно, сообщили в СК.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Federico Di Dio photography, Unsplash
Читайте нас на:

Главная причина, по которой медведь мог напасть на туристов в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края, заключается в том, что люди сошли с туристической тропы. С таким заявлением выступил директор парка Игорь Грязин.

«Шли они вне обустроенных туристических маршрутов, по абсолютно дикой местности. Сама территория парка огромна - практически 340 тысяч гектаров. Хребет Араданский - с очень сложным рельефом», - сказал он телеканалу «Звезда».

Грязин считает, что случившееся вызвано двумя факторами: риском, который на себя взяли туристы, уклонившись от маршрута, и аномально холодной погодой.

«У нас снег сошел полностью только в июле.  Медведю в этом году есть просто нечего. У нас нет ягод в настоящее время, очень плохая трава», - подчеркнул директор парка.

Он назвал произошедшее абсолютно уникальной для парка ситуацией. Грязин заявил, что такого еще никогда не случалось.

Ранее стало известно, что хищник напал на туристов в национальном парке «Ергаки». В госохотнадзоре рассказали, что ЧП произошло вдали от популярных пешеходных троп. Отмечается, что люди находились на расстоянии около 30 километров от ближайшего маршрута. Троим туристам удалось убежать, что стало с четвертым - неизвестно, сообщили в СК.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:29 Армия
Видео
Шойгу заявил, что учения России, Таджикистана и Узбекистана - реакция на ситуацию в Афганистане
11:28 Армия
Видео
Шойгу: новые базы США в Центральной Азии принесут дополнительную нестабильность в регион
09:27 Армия
Шойгу: вывод иностранных войск из Афганистана вызвал деградацию обстановки
06:28 В стране и мире
Видео
Есть пострадавшие: хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Барнауле
01:57 Армия
Видео
Борьба с БПЛА и фланговая стрельба: в ЦВО освоили новую систему обучения «Стальной охотник»
Популярное
Немцы осудили критику «Северного потока - 2»
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.