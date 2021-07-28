«Медведю есть нечего»: в парке под Красноярском назвали главную версию нападения зверя на людей

Главная причина, по которой медведь мог напасть на туристов в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края, заключается в том, что люди сошли с туристической тропы. С таким заявлением выступил директор парка Игорь Грязин.

«Шли они вне обустроенных туристических маршрутов, по абсолютно дикой местности. Сама территория парка огромна - практически 340 тысяч гектаров. Хребет Араданский - с очень сложным рельефом», - сказал он телеканалу «Звезда».

Грязин считает, что случившееся вызвано двумя факторами: риском, который на себя взяли туристы, уклонившись от маршрута, и аномально холодной погодой.

«У нас снег сошел полностью только в июле. Медведю в этом году есть просто нечего. У нас нет ягод в настоящее время, очень плохая трава», - подчеркнул директор парка.

Он назвал произошедшее абсолютно уникальной для парка ситуацией. Грязин заявил, что такого еще никогда не случалось.

Ранее стало известно, что хищник напал на туристов в национальном парке «Ергаки». В госохотнадзоре рассказали, что ЧП произошло вдали от популярных пешеходных троп. Отмечается, что люди находились на расстоянии около 30 километров от ближайшего маршрута. Троим туристам удалось убежать, что стало с четвертым - неизвестно, сообщили в СК.