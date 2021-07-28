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Названа предварительная причина нападения медведя на туристов в Красноярском крае

Иван Линдеманн
07:23 28.07.2021
В госохотнадзоре рассказали, что ЧП произошло вдали от популярных пешеходных троп. Отмечается, что люди находились на расстоянии около 30 километров от ближайшего маршрута.
Названа предварительная причина нападения медведя на туристов в Красноярском крае
© Фото: pixabay
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Медведь мог напасть на туристов в Красноярском крае из-за того, что его случайно приманили остатками еды. Такую версию высказал руководитель отдела государственного контроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания по Ермаковскому району Сергей Гущин.

«Пока точной информации у нас нет, сложно сказать. Туристы могли приманить его случайно остатками еды, рядом могло быть растерзанное животное как в прошлом случае. Пока мы не были на месте, сказать конкретно не могу», - пояснил он корреспонденту kp.ru.

Хищник напал на туристов в национальном парке «Ергаки». В госохотнадзоре рассказали, что ЧП произошло вдали от популярных пешеходных троп. Отмечается, что люди находились на расстоянии около 30 километров от ближайшего маршрута.

«Пешком туда сложно и очень долго добираться. Сейчас мы готовимся лететь на место на вертолете совместно со спасателями, полицией и СК, осложняется все плохой погодой, у нас тут льют дожди», - отметил Гущин.

Также известно, что туристов было четверо. Троим удалось сбежать, а один после схватки с медведем умер. Эту информацию подтвердили в региональном МВД. В СК же считают, что говорить о смерти мужчины пока рано, так как его тело не найдено.

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