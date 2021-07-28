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Медведь убил туриста в национальном парке в Красноярском крае

Анна Касаткина
05:22 28.07.2021
В июне от нападения зверя в парке погиб подросток.
Медведь убил туриста в национальном парке в Красноярском крае
© Фото: flickr
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Медведь убил туриста в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Трагедия произошла утром во вторник, 27 июля, на Араданском хребте, вдали от туристических троп.

Четверо приезжих из Москвы, по предварительной информации, все — 1979 года рождения, защищали категорию по горному туризму. Животное напало на людей, когда они укладывались на ночлег в палатке, сообщает телеканал «Енисей». В результате один человек погиб.

Обстоятельства происшествия уточняются. По данным телеканала, на место направлена следственно-оперативная группа на вертолете. Администрация парка обратилась к муниципальным властям и Минприроды для объявления режима чрезвычайной ситуации и полного или частичного закрытия парка для посещения.

В июне в том же парке медведь насмерть травмировал 16-летнего подростка. Еще один человек при нападении зверя пострадал.

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