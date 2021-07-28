Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на ОИ

Четырехкратная олимпийская чемпионка, лидер женской сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась от участия в индивидуальном многоборье на Играх в Токио. Об этом говорится в сообщении Федерации спортивной гимнастики США, опубликованном в Twitter.

Организация уточнила, что спортсменка приняла решение «сфокусироваться на психическом здоровье».

«После дополнительного медицинского обследования Симона Байлз отказалась от участия в финальном индивидуальном многоборье», - отметили в Федерации спортивной гимнастики США.

Организация подчеркнула, что поддерживает решение спортсменки, ставящей во главу угла свое благополучие, и приветствует ее храбрость.

«Ее смелость еще раз показывает, почему она для многих является образцом для подражания», - добавили в федерации.

Медали в индивидуальном многоборье будут разыграны в четверг, 29 июля. Байлз в состязаниях заменит Джейд Кэри. Будет ли 24-летняя лидер американской сборной выступать в соревнованиях в отдельных видах, пока неизвестно.

Во вторник, 27 июля, Байлз снялась с командного многоборья и была переведена в запас на Играх в Токио. При этом золото в командном многоборье завоевали россиянки. Команда в составе Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой и Виктории Листуновой заработала 169,528 балла.