Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые завоевала олимпийское золото в командном многоборье
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Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали летних Олимпийских игр в Токио в командном многоборье впервые с 1992 года.
На высшую ступень пьедестала поднялись Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. На четверых российские девушки заработали 169,528 балла.
Серебро Олимпиады досталось гимнасткам из США, замкнули тройку лучших в командном многоборье спортсменки из Великобритании.