Симона Байлз снялась с Олимпиады из-за травмы

Четырехкратная олимпийская чемпионка, лидер женской сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз снялась с командного многоборья и переведена в запас на Играх в Токио. Основной причиной стала травма, которую спортсменка получила во время исполнения опорного прыжка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AP.

У Байлз была заявлена самая высокая сложность элемента, но в результате она получила худшую оценку – 13,766 балла.

В свою очередь, журналистка Моника Альба, ссылаясь на слова тренера команды, сказанные в эфире NBC, написала в Twitter, что неудачное выступление так расстроило спортсменку, что она едва сдерживала слезы, покидая гимнастический зал.

Днем ранее российские гимнасты впервые с 1996 года победили в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Россияне получили 262,500 балла за пять упражнений. Сборную России представляли Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются, а спортсмены должны проходить ежедневное ПЦР-тестирование.

Россию на Играх в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.