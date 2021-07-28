Синоптик оценила опасность надвигающегося на Москву циклона, затопившего пол-Европы

Центр России меньше всего попадает в сводки опасных явлений. Они не исключены полностью, но повторяемость их маленькая по сравнению с другими регионами, такими как Китай и Европа, где произошли катастрофические наводнения. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Это регионы, которые находятся близко к океанам, там по определению опасной погоды больше. Потом, это более южные широты. Мы находимся в центре континента... В Европе Альпы усложняют погоду, потому что осадки, которые в горах выпадают, они стекают, им некуда деваться, конечно, будет затапливать населенные пункты и усиливать вот эти внезапно возникающие наводнения», - уточнила специалист.

Ранее метеорологи предупредили, что на Россию надвигается циклон «Дирк», который вызвал разрушительные наводнения в Австрии, Германии и Бельгии. Однако, по мнению синоптиков, погодных аномалий циклон не принесет.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал сохранение 28 июля в центре европейской части России дождливой погоды.