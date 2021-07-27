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В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в некоторых регионах России

Иван Линдеманн
10:18 27.07.2021
Холодно будет в ближайшие дни на Урале, в Томской, Омской и Новосибирской областях.
В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в некоторых регионах России
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Холодный ветер, а также сильные дожди с грозами на этой неделе придут в несколько регионов России. К опасной погоде стоит подготовиться жителям юга Сибири, северокавказских республик и Приамурья. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая. На всем протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных», - сказал он РИА Новости.

Холодно будет в ближайшие дни на Урале, в Томской, Омской и Новосибирской областях. В Эвенкию и на Таймыр, по прогнозу, наоборот придет жара.

Накануне стало известно, что циклон «Дирк», который затопил некоторые регионы Европы, придет в Москву. Как сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, во вторник, 27 июля, ожидается солнечная и сухая погода. Однако уже со среды жителей столицы ожидает сильная гроза и понижение температуры.

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