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На Россию надвигается затопивший часть Европы циклон «Дирк»

Анна Назайкина
07:48 28.07.2021
В отдельных районах Москвы будут подтоплены площади в тех местах, где рельеф города низкий, рассказал синоптик.
На Россию надвигается затопивший часть Европы циклон «Дирк»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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На Россию надвигается циклон «Дирк» — тот самый, что вызвал разрушительные наводнения в Австрии, Германии и Бельгии. Однако синоптики успокаивают — он потерял свою силу, следовательно, погодных аномалий не принесет. Ожидается гроза и ливневые дожди, но в рамках нормы. Однако жителей северо-запада страны могут столкнуться с погодными неприятностями. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Количество осадков выпадет за сегодня и за четверг около до 20
Такой интенсивности дождь встречается достаточно часто. В отдельных районах Москвы будут подтоплены площади в тех местах, где рельеф города низкий, но не очень сильно. Нормальный хороший летний дождь», — рассказал метеоролог.

Сложная ситуация, связанная с перемещением циклона, прогнозируется в более северных районах. В отдельных субъектах федерации — это и Ленинградская область, и Вологодская область, и Новгородская ожидаются интенсивные ливневые осадки и усиление ветра, на Балтике до 20 метров в секунду.

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