США впервые с 1908 года не получили медалей в эстафете по плаванию. В этом году они заняли четвертое место.

Золото на Олимпийских играх в Токио выиграли британцы, российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро.

Ранее Рылов взял золото в заплыве на 100 метров на спине у мужчин. Он финишировал с новым европейским рекордом - 51.98 секунды. Серебро тоже ушло в актив российской команды - с отставанием в 0.02 секунды финишировал Климент Колесников.

В этом году Россию на Играх представляют 335 спортсменов. Россияне выступают как команда Олимпийского комитета РФ. На экипировке команды - аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee). Вместо национального флага - флаг ОКР. Вместо гимна - музыка П.И. Чайковского.