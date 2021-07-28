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США впервые с 1908 года не получили медалей в эстафете по плаванию

Иван Линдеманн
10:18 28.07.2021
Золото на Олимпийских играх в Токио выиграли британцы, российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро.
США впервые с 1908 года не получили медалей в эстафете по плаванию
© Фото: Gian Mattia D'Alberto, Keystone Press Agency, Globallookpress
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США впервые с 1908 года не получили медалей в эстафете по плаванию. В этом году они заняли четвертое место.

Золото на Олимпийских играх в Токио выиграли британцы, российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро.

Ранее Рылов взял золото в заплыве на 100 метров на спине у мужчин. Он финишировал с новым европейским рекордом - 51.98 секунды. Серебро тоже ушло в актив российской команды - с отставанием в 0.02 секунды финишировал Климент Колесников.

В этом году Россию на Играх представляют 335 спортсменов. Россияне выступают как команда Олимпийского комитета РФ. На экипировке команды - аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee). Вместо национального флага - флаг ОКР. Вместо гимна - музыка П.И. Чайковского.

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