Пловцы Малютин, Гирев, Рылов и Довгалюк взяли серебро в эстафете на Играх в Токио

Российская медальная копилка на Олимпиаде в Токио пополнилась серебром. Российские пловцы Евгений Рылов, Иван Гирев, Мартин Малютин и Михаил Довгалюк завоевали медали в эстафете 2 по 200 метров вольным стилем.

Ранее Рылов взял золото в заплыве на 100 метров на спине у мужчин. Он финишировал с новым европейским рекордом - 51.98 секунды. Серебро тоже ушло в актив российской команды - с отставанием в 0.02 секунды финишировал Климент Колесников.

Позже Колесников установил очередной европейский рекорд во втором полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Он вышел в финал с первого места. Теперь пловцу предстоит борьба за медали в решающем заплыве, который состоится 29 июля.