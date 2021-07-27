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«Доказать, что я лучший в мире»: олимпийский чемпион Рылов о своем «золотом» заплыве

Анна Назайкина
06:45 27.07.2021
Золотая медаль российского спортсмена стала для сборной РФ по плаванию первой за 25 лет.
«Доказать, что я лучший в мире»: олимпийский чемпион Рылов о своем «золотом» заплыве
© Фото: Joel Marklund, globallookpress
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Российский пловец Евгений Рылов, ранее завоевавший Олимпийское золото, заявил, что в финальном заплыве на 100 метров на спине он стремился доказать, что он лучший в мире.

«Не все было гладенько, грустно было все в предварительных (заплывах) и полуфинале. Все что я сейчас сделал - вышел за свои пределы. Раньше американцы никогда не проигрывали на спине, а мы забрали золото и серебро. Первое золото за 25 лет? У меня цель была не изменить положение вещей, а доказать, что я лучший в мире», - сказал спортсмен.

Напомним, что ранее Рылов взял золото в заплыве на 100 метров на спине у мужчин. Он финишировал с новым европейским рекордом – 51.98 секунды. Серебро тоже ушло в актив российской команды – с отставанием в 0.02 секунды финишировал Климент Колесников. Замкнул тройку призеров с результатом 52.19 секунды американец Райан Мерфи.

Следует отметить, что золотая медаль Рылова стала для сборной РФ по плаванию первой за 25 лет. До этого последний раз победу российским спортсменам удалось одержать в 1996 году в Атланте.

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