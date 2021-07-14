В оперштабе рассказали, когда будет принято решение по возобновлении авиасообщения с Египтом

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта Хургада и Шарм-эль-Шейх по после визита российской делегации экспертов.

«По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидситуации в стране и проверки мест для размещения туристов на предмет профилактических мероприятий. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, восьмого июля президент России Владимир Путин распорядился отменить указ 2015 года, запрещающий чартерные рейсы российских авиакомпаний в Египет. Тогда авиасообщение между двумя странами было прекращено после катастрофы в результате теракта самолета российской компании «Когалымавиа».