Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В оперштабе рассказали, когда будет принято решение по возобновлении авиасообщения с Египтом

Виктория Ивашечкина
18:41 14.07.2021
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о запланированном визите экспертов в страну для оценки эпидситуации.
В оперштабе рассказали, когда будет принято решение по возобновлении авиасообщения с Египтом
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта Хургада и Шарм-эль-Шейх по после визита российской делегации экспертов.

«По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидситуации в стране и проверки мест для размещения туристов на предмет профилактических мероприятий. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, восьмого июля президент России Владимир Путин распорядился отменить указ 2015 года, запрещающий чартерные рейсы российских авиакомпаний в Египет. Тогда авиасообщение между двумя странами было прекращено после катастрофы в результате теракта самолета российской компании «Когалымавиа».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 Армия
Видео
Опубликованы кадры сопровождения Су-27 американского самолета-разведчика над Черным морем
18:52 Армия
Видео
Авиация Минобороны РФ сбросила на очаги лесных пожаров в Якутии более 750 тонн воды
13:05 ОПК
Видео
Секрет «Катюши»: как уникальная боевая машина стала легендой
16:30 Спорт
Видео
Матыцин объяснил, зачем российским олимпийцам выдали методички
12:28 Армия
Видео
Сергей Шойгу посетил музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области
Популярное
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Отпуск коту под хвост: россиян предупредили о новой схеме обмана туристов
Ученые доказали бесполезность поливитаминов
В Екатеринбурге сообщили «об инсценировке» в деле гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.