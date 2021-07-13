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Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с коронавирусом

Анна Касаткина
22:20 13.07.2021
Специалисты двух стран совместно оценят эпидемиологическую ситуацию, профилактические мероприятия в местах размещения туристов, возможности лабораторий и медицинских учреждений.
Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с коронавирусом
© Фото: Sepp Puchinger globallookpress
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Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидситуации в стране и проверки мест для размещения туристов на предмет профилактических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Договоренность об отправке делегации была достигнута на переговорах главы ведомства Анны Поповой с представителями египетской стороны, включая министра древностей и туризма Халеда Аль-Анани.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в ходе проверки специалисты из России и Египта совместно оценят эпидемиологическую ситуацию, профилактические мероприятия в местах размещения туристов, возможности лабораторий и медицинских учреждений.

«Также в ближайшее время планируется подготовить и подписать меморандум между Роспотребнадзором и Минздравом Египта о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями», – говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, от России поступило предложение создать контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами. 

Восьмого июля президент России Владимир Путин распорядился отменить указ 2015 года, запрещающий чартерные рейсы российских авиакомпаний в Египет. В ноябре 2015 года авиасообщение между двумя странами было прекращено после катастрофы в результате теракта самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Ранее в АТОР оценили риски из-за коронавируса для российских туристов в Египте.

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