Воскресить историю: в Пальмире восстанавливают разграбленный террористами знаменитый музей древностей

Пустые залы, покрытые пылью стекла, некогда накрывавшие уникальную экспозицию. О экспонатах можно узнать ли по немногим сохранившимся табличкам. Известный на весь мир музей древности в Пальмире больше не открывает своих дверей.

Сейчас музей находится в плачевном состоянии. Уходя отсюда, боевики разграбили его: с корнем вырывали из стен произведения искусства, глумились, расстреливали их из пулеметов и автоматов. Все, что не смогли унести, просто уничтожали. Например, срубали лица с античных барельефов.

Античные статуи и барельефы, хранившиеся в музее, пережили сотни и тысячи войн, набегов и мятежей. Пыльные бури и пожары не смогли сделать того, что всего за несколько месяцев пребывания здесь сотворили террористы разных мастей.

В 2015 году кадры бесчинств боевиков облетели весь мир. На них они демонстративно уничтожают бесценные барельефы, созданные античными мастерами почти две тысячи лет назад.

Сейчас музеем руководит Мухаммед Тарек аль- Ассад, сын предыдущего директора Халеда Ассада, который до последнего пытался спасти экспонаты от боевиков, был пленен, а впоследствии казнен. Мухаммед продолжает дело отца. Он говорит, что прикрываясь радикальными идеями, террористы просто продавали древние ценности на черных аукционах.

«Когда террористы занимали Пальмиру, они занимались раскопками и многое вывозили. Допустим, пять вот таких экспонатов они разбивали, а сто вывозили за рубеж. А для отвода глаз они снимали на видео, как они ломают лица статуям. И выставляли себя поборниками веры», - говорит директор музея.

Полностью утеряны, отмечает он, уникальные пальмирские мумии, которые хранились здесь при особых условиях.

«Хранили мумии при определенной температуре, специальные кондиционеры охлаждали воздух до плюс 25 градусов. При хранении на складах также соблюдался температурный режим. Все это было утрачено, когда пришли боевики», - объясняет Мухаммед Тарек аль- Ассад.

Несмотря на тяжелое экономическое положение, в котором оказалась страна из-за войны, а затем и пандемии, правительство Сирии решило во что бы то ни стало, восстановить музей и вернуть все, что удалось спасти от боевиков, на свои места. Музей уже очистили от оставленных террористами мин и растяжек, заделали пробоины от снарядов в крыше здания. В том, что знаменитый на весь мир музей будет восстановлен, его сотрудники уже не сомневаются.