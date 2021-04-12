Древние технологии и 3D-модель: как в Пальмире готовятся к восстановлению знаменитой Триумфальной арки

Российские специалисты начали подготовку к восстановлению визитной карточки сирийской Пальмиры - Триумфальной арки. Созданная в третьем веке во времена правления римского императора Севера, известная каждому ученику по обложке учебника 5-го класса «История древнего мира», арка была разрушена террористами в августе 2015 года.

Сейчас место, где располагалась арка, практически не узнаваемо среди развалин древней Пальмиры. Под палящим солнцем сирийской пустыни российские ученые-археологи внимательно изучают раскаленные камни. После первого осмотра руин памятника оказалось, что его состояние намного хуже, чем предполагалось. Прежде чем приступать к восстановлению арки, специалистам предстоит изучить состояние каждого камня и составить компьютерную модель строения памятника.

«Мы сделаем его 3D-сканирование, после чего переведем его в виртуальную модель. Затем сложим все элементы и проектировщики, архитекторы, инженеры оценят, какие из этих фрагментов можно использовать для восстановления, какие, к сожалению, утрачены навсегда и придется делать заново», - рассказал исполнительный директор Фонда восстановления Пальмиры Сергей Тиглинов.

По словам ученых, при помощи современных технологий можно с максимальной точностью воссоздать утерянные камни из конструкции арки. Благодаря подсказкам местных жителей в 10 километрах от Пальмиры специалистам удалось обнаружить карьер, в котором древние строители добывали материал.

«Мы нашли древние заготовки колонн. Замечательно! Как раз видно применение древних технологий - как древние добывали и обрабатывали известняк», - отметил руководитель проекта Дмитрий Медянцев.

Почти две тысячи лет Пальмира была главным перевалочным пунктом и местом пересечения многих торговых путей. В самом центре сирийской пустыни были построены караван-сараи, рынки, храмы и театр, которые также требуют восстановления.

«Именно благодаря министерству обороны мы находимся здесь. Они являются нашим партнером. А почему? Потому что они понимают, с одной стороны, ценность такой работы, а с другой - кто, собственно, может обеспечить выполнение работ, кроме вооруженных сил России?», - подчеркнул исполнительный директор Фонда восстановления Пальмиры Сергей Тиглинов.

Восстановление Триумфальной арки планируют начать в сентябре. По предварительным данным, продлиться оно около 2-3 лет. Триумфальная арка является объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и все работы будут согласованы с этой организацией.