Бесславный конец: почему США приняли решение свернуть миссию в Ираке

Вывод американских войск из Ирака стал одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе. Об окончании миссии в республике накануне объявили президент США и иракский премьер-министр по итогам переговоров в Вашингтоне. Багдад заявляет, что больше не нуждается в помощи коалиции в борьбе с терроризмом.

Заявление, что звучит в овальном кабинете, на встрече Джо Байдена с Мустафой аль-Каземи, переворачивает целую страницу не только американо-иракской, но и мировой истории. Боевая миссия США закончилась, до января 2022-го все регулярные подразделения выведут из страны.

«Мы тесно сотрудничали в Ираке на протяжении моей карьеры. Когда я еще был в сенате, когда был вице-президентом. И теперь на посту президента. Мой сын Бо был в Ираке целый год, в рядах Национальной гвардии. И жертвы, которые очень многие принесли, чтобы построить партнерство Вашингтона и Багдада, были реальными и имели серьезные последствия», - заявил Байден.

Старший сын Байдена Бо, о котором он упомянул во время переговоров, в Ираке служил в звании майора. Умер от рака мозга. И, как полагают врачи, болезнь спровоцировало воздействие токсинов - они попадали в атмосферу, когда офицеры сжигали военные отходы. Поэтому у Джо Байдена есть личная причина завершить эту кампанию. Впрочем, тут все не так однозначно. Как и в случае с Афганистаном, объяснили в пресс-службе Белого дома, армия США уйдет, но останется.

«Новость сегодня заключается в том, что мы меняем назначение миссии. Теперь число военных в Ираке будет зависеть от задачи, которую перед ними поставят. Речь идет уже об обучении местных солдат и работе советников», - отметила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Сейчас в Ираке 2,5 тысячи военных армии США. Сколько из них перейдут в ранг советников, в Вашингтоне пока не говорят, и несмотря на это, новый статус американского присутствия премьер Ирака уже легализовал.

«Что мы хотим от американского присутствия в Ираке, так это помощи нашим силам в обучении, повышении их эффективности и возможностей, а также сотрудничества в области безопасности. Иракская армия и силы безопасности сегодня готовы и способны защитить себя. Сегодня нам нужна только поддержка, и нам не нужны никакие иностранные военные силы. У Ирака есть американское оружие, которое нуждается в обслуживании», - напомнил Мустафа аль-Каземи.

Американо-иракская история начинается вовсе не в 2003 году, а куда раньше. И по сути, это история битвы за нефть. После Первой мировой войны Ирак, входивший в состав разгромленной Османской империи, оккупирует победительница - Великобритания. Все нефтяные богатства страны между собой делят Англия, Франция и США. Но спустя много лет, в 1968 году, после госпереворота в Багдаде к власти приходит Саддам Хусейн, который очень скоро национализирует всю нефть. Запад остается не у дел.

После терактов 11 сентября Хусейна обвиняют в сотрудничестве с террористами и создании биологического оружия. Все помнят знаменитую пробирку Колина Пауэлла. Американские войска вторгаются в Ирак, Хусейна казнят. Элиты Нового и Старого Света опять получают доступ к нефтяным месторождениям, а государство погружается в хаос бесконечных войн.

«Нефть, конечно, играла большую роль, но парадокс заключается в том, что даже когда американцы находились там, она контролировалась иранцами. Сейчас значительная часть юга Ирака контролируется иранцами. Это месторождения нефти», - объяснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Но теперь уже и большинство в элитах США уверено: Ирак был ошибкой. На эту войну потратили триллион долларов. А самое главное - огромное количество жизней и ничем не оправданных жертв. Вот эти страшные цифры - 8 тысяч американских военных, более 50 тысяч иракских полицейских, почти 200 тысяч мирных граждан. Общие потери - почти треть миллиона, а это население целого города.

В итоге политический и экономический кризис, запрещенные в России «Аль-Каида»* и ИГИЛ* - ситуация, которая после вывода американского контингента грозит обернуться вторым Афганистаном.

«Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников, которые будут продолжать там работать. Поэтому, конечно, мы будем мониторить. Сейчас пока рано предвосхищать события, но не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория», - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Через несколько лет после вторжения США Колин Пауэлл признался: никакого биологического оружия в Ираке не нашли.

«Я был даже больше чем унижен, я буквально сгорал от стыда, потому что, несмотря на то что у президента и конгресса была та же информация, все мы использовали эту информацию, но именно я был тем, кто ее озвучил, поэтому это все cвалилось на меня. Это шоу-бизнес», - констатировал госсекретарь США в 2001-2005 годах Колин Пауэлл.

Шоу с пробиркой-пустышкой стоило миру огромных потрясений и жертв. И оно продолжается - новый выпуск в январе 2022-го, после того, как последний американский батальон выйдет из Ирака.

* ИГИЛ, ИГ, «Аль-Каида» - террористические организации, запрещенные на территории России.