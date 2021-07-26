Байден: США отказываются от участия в любых военных миссиях в Ираке

Президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон больше не будет принимать участия в военных миссиях на территории Ирака, а сосредоточится на подготовке местных сил и борьбе с террористами. Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с иракским премьер-министром Мустафой аль-Каземи.

«Я думаю, что дела идут хорошо, наша роль в Ираке будет касаться… помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ**, которая вновь поднимается, но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях», - сказал Байден в Белом доме на встрече с Мустафой аль-Каземи.

Ранее сообщалось о том, что здание посольства США в Ираке подверглось ракетному обстрелу. Как сообщил телеканал Аl Аrabiya, в дипмиссии сработали системы противовоздушной обороны, после чего завыли сирены. По данным агентства SHAFAQ, система ПВО отразили ракетную атаку на территории дипмиссии.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории России.