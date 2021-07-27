В Кремле отреагировали на заявление о выводе войск США из Ирака
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Кремле отреагировали на заявление о выводе войск США из Ирака
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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