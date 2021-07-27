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«Заслуженная победа»: Путин поздравил российских гимнасток с победой на ОИ в Токио

Олеся Степакова
17:54 27.07.2021
По словам главы государства, российские спортсменки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений.
«Заслуженная победа»: Путин поздравил российских гимнасток с победой на ОИ в Токио
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских гимнасток с золотом в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Впервые Россия выиграла олимпийское золото в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам российского лидера, российские спортсменки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений, а также оправдали надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики.

Сегодня женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали летних Олимпийских игр в Токио в командном многоборье впервые с 1992 года. На высшую ступень пьедестала поднялись Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. На четверых российские девушки заработали 169,528 балла.

Серебро Олимпиады досталось гимнасткам из США, замкнули тройку лучших в командном многоборье спортсменки из Великобритании.

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России, олимпийский чемпион Алексей Немов в беседе со «Звездой» отметил, что женская сборная России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио проявила себя с лучшей стороны и продемонстрировала настоящую волю к победе.

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