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«Проявили характер»: Немов оценил золотое выступление российских гимнасток на ОИ

Ян Брацкий
17:42 27.07.2021
Это олимпийское золото в командном зачете стало для России первым с 1992 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kenjiro Matsuo, AFLO, Globallokpress
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Женская сборная России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио проявила себя с лучшей стороны и продемонстрировала настоящую волю к победе. Об этом «Звезде» рассказал вице-президент Федерации спортивной гимнастики России, олимпийский чемпион Алексей Немов, который поделился впечатлениями от выступлений.

«Я бы хотел сказать о том, что наши девчонки проявили характер и профессионализм. Они доказали, что всегда нужно бороться до конца и не расслабляться. По сложности они где-то уступали, но все равно достойно и честно выиграли. Я искренне поздравляю наших девчонок. С 1992 года у нас не было золотой медали в команде. Поздравляю тренеров и федерацию, которые создали все условия для подготовки, всех болельщиков, мам, пап и всех, кто за нас переживал. Для нас это важно, и мы достойно проявили себя», - сказал Немов.

Сегодня в Токио женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье. На высшую ступень пьедестала поднялись Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. На четверых российские девушки заработали 169,528 балла. Серебро Олимпиады досталось гимнасткам из США, замкнули тройку лучших в командном многоборье спортсменки из Великобритании.

Ставшие вторыми американки накануне решающих соревнований лишись своей главной звезды - Симоны Байлз. Основанием для снятия с Игр послужила травма девушки во время исполнения опорного прыжка. По мнению Немова, если бы Байлз осталась в обойме сборной США, то победить их было бы намного сложнее.

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