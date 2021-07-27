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Командующий ЦВО проинспектировал российскую базу в Таджикистане близ афганской границы

Андрей Аркадьев
17:45 27.07.2021
В ходе рабочей поездки командующий проверил материально-техническое состояние городка и парк боевых машин.
Командующий ЦВО проинспектировал российскую базу в Таджикистане близ афганской границы
© Фото: Минобороны России
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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин проинспектировал военный городок российской военной базы, расположенный на юге Таджикистана, сообщает пресс-служба ЦВО.

«В ходе рабочей поездки командующий проверил материально-техническое состояние городка и парк боевых машин. Кроме того, генерал-полковник Александр Лапин посетил детский сад, который также расположен на территории военного объекта. Во время посещения командующий ЦВО поблагодарил персонал за работу и вручил подарки», - говорится в сообщении.

На днях министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с коллегой из Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо ситуацию в таджико-афганском приграничье.

Ранее сообщалось, что российская военная база в Таджикистане получит 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.

Россия проведет учения совместно с Узбекистаном и Таджикистаном с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон. Этот полигон расположен на юге Таджикистана в 80 километрах от границы с Афганистаном.

На учениях военнослужащие трех стран будут работать сообща - вести борьбу с условными террористами, которые «вторглись» через границу. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы.

201-я российская военная база - общевойсковое формирование ВС РФ, входит в Центральный военный округ. Была сформирована еще в 2004 году. Дислоцирована в Душанбе и Бохтаре.

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