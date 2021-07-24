Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана обстановку на таджико-афганском приграничье
Главы оборонных ведомств коснулись вопроса возможных совместных мер по нейтрализации угроз в Афганистане.
© Фото: Министерство обороны России
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с коллегой из Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо ситуацию в таджико-афганском приграничье.
В ходе разговора министры коснулись вопроса возможных совместных мер по нейтрализации угроз в Афганистане. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Некоторым временем ранее Шойгу провел встречу с главкомом ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Руководители оборонных ведомств обсудили взаимодействие в военной и военно-технической областях, что, по словам Шойгу, является важной составляющей развития отношений между РФ и Мьянмой.