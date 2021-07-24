Армия Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана обстановку на таджико-афганском приграничье Егор Левин Главы оборонных ведомств коснулись вопроса возможных совместных мер по нейтрализации угроз в Афганистане. © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с коллегой из Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо ситуацию в таджико-афганском приграничье. В ходе разговора министры коснулись вопроса возможных совместных мер по нейтрализации угроз в Афганистане. Об этом сообщает Министерство обороны России. Некоторым временем ранее Шойгу провел встречу с главкомом ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Руководители оборонных ведомств обсудили взаимодействие в военной и военно-технической областях, что, по словам Шойгу, является важной составляющей развития отношений между РФ и Мьянмой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика