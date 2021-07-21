Российскую военную базу в Таджикистане усилят модернизированными БМП-2М

Российская военная база в Таджикистане получит 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат семнадцать современных боевых машин пехоты, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке», - сказал он.

Россия проведет учения совместно с Узбекистаном и Таджикистаном с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон. Этот полигон расположен на юге Таджикистана в 80 километрах от границы с Афганистаном.

На учениях военнослужащие трех стран будут работать сообща - вести борьбу с уловными террористами, которые «вторглись» через границу. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы.

201-я российская военная база - общевойсковое формирование ВС РФ, входит в Центральный военный округ. Была сформирована еще в 2004 году. Дислоцирована в Душанбе и Бохтаре.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

БМП-2М имеют автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения и новой радиостанцией Р-168 «Акведук», способной устойчиво работать даже в условиях радиоэлектронного воздействия.