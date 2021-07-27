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Якутск окутал густой дым от лесных пожаров

Олеся Степакова
16:50 27.07.2021
Столица Якутии поднялась на первую строчку рейтинга российских городов по уровню загрязнения воздуха, опередив города Красноярского края.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Дым от лесных пожаров Якутии, которые полыхают в трех районах республики, накрыл столицу региона. По данным местных сайтов, сейчас индекс качества воздуха в Якутске - 713, что является опасным. По данным сервиса AQI, самый грязный воздух в мире сейчас именно в Якутии. Так, концентрация PM2.5 (частиц мелкодисперсной пыли) в Якутске в 82 раза превышает нормы, рекомендуемые ВОЗ.

К вечеру 27 июля Якутск поднялся на первую строчку рейтинга российских городов по уровню загрязнения воздуха, опередив города Красноярского края и превысив их показатели в пять раз. По словам главного лесничего Якутии, дым в столицу республики пришел от лесных пожаров в Горном, Намском и Кобяйском районах.

Ранее авиация Минобороны России сбросила более 350 тонн воды за сутки на очаги лесных пожаров в Якутии. В республике сложилась тяжелая обстановка с природными пожарами. Со стихией в регионе борются спасатели, военнослужащие и отряды добровольцев. Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска.

Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь сообщил, что в 2021 году на борьбу с пожарами в России будет выделено более 3 миллиардов рублей, и значительную долю этих денег получит Якутия.

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