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Помощь с воздуха: армейские Ил-76 и Ми-28 сбросили на горящие леса в Якутии более 350 тонн воды

Анна Касаткина
23:40 26.07.2021
Авиация также перевезла 28 специалистов противопожарной службы и более 500 кг грузов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 350 тонн воды за сутки сбросила авиация Минобороны России на лесные пожары в Якутии. Для тушения экипажи совершили 26 сбросов, рассказали в ведомстве.

«Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды на очаги лесных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 41 тонны воды, а также обеспечили перевозку 28 специалистов противопожарной службы и более 500 кг грузов», – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на территории Якутии выполнено 345 сбросов порядка 4,9 тысяч тонн воды. Кроме того, перевезено 425 специалистов противопожарной службы и более 47 тонн грузов.

Авиационная группировка Минобороны для помощи в борьбе с лесными пожарами в Якутии создана главой ведомства Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина. В ее состав входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты Ил-76 оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, вертолеты Ми-8 – водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью пять тонн.

В Якутии сложилась тяжелая обстановка с природными пожарами. Со стихией в регионе борются спасатели, военнослужащие и отряды добровольцев. Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска.

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