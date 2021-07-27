«Я после боя еще не спала»: серебряный призер Игр в Токио Минина поделилась эмоциями после возвращения домой

Татьяну Минину, которая ранее в тхэквондо завоевала олимпийскую серебряную медаль, торжественно встретили в родном Челябинске. В аэропорту спортсменку ждали десятки болельщиков.

Едва Татьяна вышла из зоны прилета, ей устроили овацию, а потом все дружно скандировали: «Поздравляем!». От такого приема Минина даже немного растерялась.

«Я еще даже не смогла почувствовать, что у меня действительно есть эта медаль, я просто сошла с пьедестала, переоделась, сдала допинг, пошла собирать вещи и все, сейчас я просто добиралась домой. Радость, конечно, присутствует, усталость тоже, я после боя еще не спала», - рассказала спортсменка.

Тренер Мининой Александр Энс признался, что с самого начала верил в ее победу. А мама Татьяны вспоминала, как он 15 лет назад убедил ее, что дочь нужно отдать именно в тхэквондо.

«Она такая женственная, она в художественную гимнастику ходит, у нее такие ручки, такие ножки, головка. А он (тренер - прим.ред.) говорит: "Я вам гарантирую, что она будет чемпионкой России". Я не поверила. А через некоторое время, в 12 или 13 лет, она стала чемпионкой России», - рассказала мама девушки Нина Кудашова.

В Токио Татьяна Минина победила сильных соперниц и уступила только американке, которая была значительно больше и ростом, и весом. В своей категории - до 57 килограммов - Минина оказалась самой миниатюрной.