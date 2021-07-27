В Кремле ответили на негативное отношение Польши к «Северному потоку - 2»

Россия затрудняется понять причины негативного отношения Польши к «Северному потоку - 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля назвал газопровод важным и полезным для всей Европы.

«Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесет обязательно существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. И конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям», - добавил Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что Варшава на протяжении нескольких лет прикладывала усилия для того, чтобы замедлить строительство газопровода «Северный поток - 2». По словам дипломата, если бы не действия Польши, то этот проект был бы уже давно завершен. Пшидач считает, что чем дольше «Северный поток - 2» не работает, «тем лучше» для Центральной и Восточной Европы, а также единства Евросоюза.

На прошлой неделе США и Германия договорились по «Северному потоку - 2». После этого власти Польши и Украины приняли решение совместно противостоять завершению проекта.