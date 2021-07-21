В стране и мире Украина и Польша заявили о совместном противостоянии «Северному потоку - 2» Анна Берестовая Украина и Польша намерены вместе противостоять реализации проекта «Северного потока - 2». © Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress Читайте нас на: Власти Польши и Украины приняли решение совместно противостоять завершению проекта «Северный поток - 2». Соответствующую информацию сообщили в заявлении главы министерств иностранных дел двух стран Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба. Министры указали, что строительство российского газопровода якобы угрожает серьезным кризисом безопасности в Европе. МИД Польши и Украины также призвали ФРГ и Соединенные Штаты предпринять меры, способные найти «адекватный ответ» на якобы существующую проблему. Ранее президент России Владимир Путин и лидер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос реализации проекта «Северного потока-2». Главы государств выразили удовлетворение приближающимся завершением строительства трубопровода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика