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В МИД Польши признались в создании препятствий «Северному потоку - 2»

Анна Касаткина
04:40 27.07.2021
Замглавы МИД Марцин Пшидач считает, что вмешательство Варшавы значительно отсрочило завершение проекта.
В МИД Польши признались в создании препятствий «Северному потоку - 2»
© Фото: Stefan Sauer globallookpress
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Польша прикладывала усилия для того, чтобы замедлить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил замглавы МИД страны Марцин Пшидач.

«Мы задерживали финализацию Nord Stream II на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен», – заявил он в интервью Польскому радио.

Пшидач считает, что чем дольше «Северный поток – 2» не работает, «тем лучше» для Центральной и Восточной Европы, а также единства Евросоюза.

Ранее власти Польши и Украины приняли решение противостоять завершению проекта «Северный поток – 2». Министры иностранных дел двух стран Збигнев Рау и Дмитрий Кулеб выпустили на эту тему совместное заявление.

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