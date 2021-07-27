Путин назвал вкладом в укрепление авторитета РФ в водных видах спорта победу Рылова на ОИ

Победа пловца Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио - это вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент поздравил спортсмена с золотой медалью Игр. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли Вам опередить серьезных соперников и показать отличный результат», - отметил Путин.

Рылов взял золото в заплыве на 100 метров на спине у мужчин. Эта золотая медаль стала для сборной РФ по плаванию первой за 25 лет. Серебро тоже ушло в актив российской команды - с отставанием в 0.02 секунды финишировал Климент Колесников.

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал историческим результат пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде.