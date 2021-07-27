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Матыцин назвал историческим результат пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде

Анна Назайкина
10:16 27.07.2021
Золотая медаль Рылова стала для сборной РФ по плаванию первой за 25 лет.
Матыцин назвал историческим результат пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде
© Фото: Michael Kappeler, Globallookpress
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Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российских спортсменов Евгения Рылова и Климента Колесникова с золотой и серебряной медалями в заплыве на 100 метров на Олимпиаде в Токио.

«Наши пловцы невероятно мощно провели финал на дистанции 100 метров на спине. Было видно, что у Евгения и Климента запредельный настрой на победу, и судьбу золота на финише решили сотые секунды. Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата», - процитировали главу ведомства в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее Рылов взял золото в заплыве на 100 метров на спине у мужчин. Он финишировал с новым европейским рекордом - 51.98 секунды. Серебро тоже ушло в актив российской команды - с отставанием в 0.02 секунды финишировал Климент Колесников. Замкнул тройку призеров с результатом 52.19 секунды американец Райан Мерфи.

Следует отметить, что золотая медаль Рылова стала для сборной РФ по плаванию первой за 25 лет. До этого последний раз победу российским спортсменам удалось одержать в 1996 году в Атланте.

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