Золото и серебро: российские пловцы взяли медали на Олимпиаде в Токио
Победитель заплыва Евгений Рылов финишировал с новым рекордом Европы.
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Россиянин Евгений Рылов взял золото в заплыве на 100 метров на спине у мужчин. Он финишировал с новым европейским рекордом – 51.98 секунды.
Серебро тоже ушло в актив российской сборной – с отставанием в 0.02 секунды финишировал Климент Колесников. Замкнул тройку призеров с результатом 52.19 секунды американец Райан Мерфи.
Российские пловцы взяли золото на Олимпиаде впервые за последние 25 лет. До этого они становились победителями в 1996 году в Атланте.