Названо главное отличие последствий прививки от ранних симптомов COVID-19

Главным отличием последствий прививки от начала заболевания коронавирусом является усиление симптомов. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, результаты их исследования опубликованы на сервере медицинских наук medRxiv.org.

Ученые проанализировали выборку 15 тысяч вакцинированных и результаты клинических исследований за полгода. Согласно их выводам, ранний COVID-19 часто трудно отличить от последствий вакцинации, особенно когда заражение происходит между двумя дозами вакцины. Так, оба явления сопровождаются быстрой утомляемостью, головной и мышечной болью, лихорадкой.

Однако если после прививки симптомы на третий день уходят, то при коронавирусе они, напротив, усиливаются и достигают максимума на седьмой день после инфицирования, отмечают исследователи. Кроме того, у зараженного человека со временем усиливается боль в горле и появляется охриплость.

Ранее россиянам дали советы о ревакцинации против коронавируса. Особенно внимательно к процедуре стоит отнестись людям с хроническими заболеваниями, считают специалисты.