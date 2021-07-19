Россиянам дали советы перед ревакцинацией от COVID-19

Здоровым людям не требуется никакой специальной подготовки к ревакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

«Нужно просто пройти диспансеризацию, как положено», - цитирует его радио Sputnik.

По словам специалиста, в таком случае вакцинируемые не нуждаются ни в дополнительном обследовании врача, ни в сдаче анализом. Людям же с хроническими болезнями перед повторной прививкой, напротив, настоятельно рекомендуется сходить на прием в своему врачу для одобрения процедуры.

После повторной инъекции вакцины от COVID-19 могут появляться обычные для прививания недомогания, такие как слабость, головная боль и повышением температуры. При сохранении неприятных ощущений на протяжении трех и более дней стоит обратиться к врачу.

Продеус рекомендовал не употреблять алкоголь ни до, ни после ревакцинации в связи с возможным подавлением работы иммунной системы из-за спиртных напитков. Также россиянам посоветовали не спешить с плаванием и другими физическими нагрузками после прививания.