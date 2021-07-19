Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Россиянам дали советы перед ревакцинацией от COVID-19

Анна Берестовая
04:01 19.07.2021
Россиянам рассказали, как подготовиться к ревакцинации от коронавируса.
Россиянам дали советы перед ревакцинацией от COVID-19
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr Xinhua Globallookpress
Читайте нас на:

Здоровым людям не требуется никакой специальной подготовки к ревакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

«Нужно просто пройти диспансеризацию, как положено», - цитирует его радио Sputnik.

По словам специалиста, в таком случае вакцинируемые не нуждаются ни в дополнительном обследовании врача, ни в сдаче анализом. Людям же с хроническими болезнями перед повторной прививкой, напротив, настоятельно рекомендуется сходить на прием в своему врачу для одобрения процедуры.

После повторной инъекции вакцины от COVID-19 могут появляться обычные для прививания недомогания, такие как слабость, головная боль и повышением температуры. При сохранении неприятных ощущений на протяжении трех и более дней стоит обратиться к врачу.

Продеус рекомендовал не употреблять алкоголь ни до, ни после ревакцинации в связи с возможным подавлением работы иммунной системы из-за спиртных напитков. Также россиянам посоветовали не спешить с плаванием и другими физическими нагрузками после прививания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.