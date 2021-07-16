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Ученые назвали основные осложнения при коронавирусе

Светлана Иванова
10:16 16.07.2021
Осложнения могут затронуть любой орган, но особенно часто страдают почки, сердце и легкие, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале The Lancet.
Ученые назвали основные осложнения при коронавирусе
© Фото: pixabay.com
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Ученые представили результаты первого масштабного обсервационного исследования, в котором описали основные осложнения, возникающие у больных COVID-19. Выводы научной работы опубликованы в журнале The Lancet. В рамках исследования ученые проанализировали данные более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

Оказалось, что примерно половина пациентов - 36 367 из 73 197 - столкнулась с одним или несколькими осложнениями во время госпитализации. Чаще всего от них страдали мужчины, а также люди старше 60 лет. При этом даже у молодых, ранее здоровых людей, развивались осложнения и плохие функциональные результаты.

Наиболее частыми осложнениями оказались почечные, сложные респираторные и системные нарушения, а также сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печеночные осложнения.

Как сообщил профессор Ивен Харрисон из Эдинбургского университета, осложнения могут затронуть любой орган, но особенно часто страдают почки, сердце и легкие.

Ученый добавил, что у многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых еще будут долгосрочные последствия.

Почечные осложнения затрагивали почти каждого четвертого человека, респираторные - 18%, системные - 16%, сердечно-сосудистые осложнения - 12%, неврологические - 4%, желудочно-кишечные и печеночные - менее 1%.

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