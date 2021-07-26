В стране и мире Коронавирус Венгрия разрешила привитым от COVID-19 российским туристам посещать страну Ян Брацкий Официальный Будапешт отметил, что страны возобновили сообщение на условиях взаимности. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Венгерские власти разрешили российским туристам посещать страну при условии прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. «Несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз венграм. Для посещения страны им нужен ПЦР-тест. Мы, в свою очередь, разрешаем посещение Венгрии при условии, что туристы будут полностью вакцинированы от коронавируса», - заявил Сийярто в интервью изданию Portfolio. Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Ранее стало известно о том, что начиная с 9 августа Россия возобновит авиационное сообщение с Молдавией, Доминиканой и Бахрейном на взаимной основе. О соответствующем решении рассказали в Оперштабе по борьбе с COVID-19, опираясь на данные об эпидобстановке в зарубежных государствах. Все полеты будут производится из Москвы (и в Москву соответственно). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика