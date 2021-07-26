Венгрия разрешила привитым от COVID-19 российским туристам посещать страну
Венгерские власти разрешили российским туристам посещать страну при условии прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.
«Несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз венграм. Для посещения страны им нужен ПЦР-тест. Мы, в свою очередь, разрешаем посещение Венгрии при условии, что туристы будут полностью вакцинированы от коронавируса», - заявил Сийярто в интервью изданию Portfolio.
Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Ранее стало известно о том, что начиная с 9 августа Россия возобновит авиационное сообщение с Молдавией, Доминиканой и Бахрейном на взаимной основе. О соответствующем решении рассказали в Оперштабе по борьбе с COVID-19, опираясь на данные об эпидобстановке в зарубежных государствах. Все полеты будут производится из Москвы (и в Москву соответственно).