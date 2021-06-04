Страна открылась первой в Европе: глава МИД Венгрии об эффективности «Спутника V»

В Венгрии «Спутник V» получили уже 1 миллион граждан. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2021.

«Российская вакцина пользуется большой популярностью среди венгров», - сказал он «Известиям».

Дипломат заявил, что именно применение «Спутника V» стало большим шагом на пути к успешной кампании вакцинации.

«Она помогла нам стать первой европейской страной, которая открылась», - добавил глава МИД Венгрии.

Сийярто заявил, что сам привился российским препаратом. По его словам, он чувствует себя прекрасно.

В ноябре прошлого года Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда доставили образцы российского препарата. В феврале 2021 года «Спутник V» был окончательно одобрен в этом государстве.