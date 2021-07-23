РФ возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Молдавией и Бахрейном с 9 августа

Начиная с 9 августа Россия возобновит авиационное сообщение с Молдавией, Доминиканой и Бахрейном на взаимной основе. О соответствующем решении рассказали в Оперштабе по борьбе с COVID-19 c опорой на данные об эпидобстановке в зарубежных государствах.

Все полеты будут производится из Москвы (и в Москву соответственно). В рамках авиасообщения с Молдавией планируется разрешить рейсы по маршруту Москва – Кишинев трижды в неделю; с Доминиканой по маршрутам Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата, Москва – Пунта-Кана в общем счете три раза в неделю; а также с Бахрейном по маршруту Москва – Манама дважды в неделю. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что РФ продлила приостановку авиасообщения с Танзанией. В связи со сложной ситуацией, касающейся распространения коронавирусной инфекции в африканском государстве, полеты в страну из России будут ограничены до 17 августа.